港鐵阿叔摑咳嗽男 公院醫生爆喊 港人長期抗疫 壓力爆煲

■伊院急症室連日來逼滿新冠病人。

■伊院病人陸續轉送到其他醫院。

第五波疫情兇猛，港人抗疫超過兩年，壓力爆燈。前晚港鐵列車發生類似早年「巴士阿叔」事件，一名眼鏡男忍不住咳，竟遭一名阿叔質問後掌摑一巴，兩人扭作一團打鬥；而公立醫院前線醫護奮力救人，日夜疲於奔命，一名身經百戰的急症室主管提起有染疫者無法入院，形容同事「呢個月捱得好辛苦」，流下男兒淚，泣不成聲。政府前天宣佈將伊利沙伯醫院轉為定點醫院，集中救治新冠病人。在伊院服務三十五年的何曉輝解說移送病人安排時，提到不少重症病人無法入院，滯留急症室。他指，根據消防處數字，有八成救護車均用作接載新冠相關病人，當中六成半人需要入院，「咁佢哋入唔到院……就留咗喺我哋急症室，我哋啲同事呢個月捱得好辛苦……」語畢，不禁垂頭落淚，滿面通紅，眼鏡起霧。在旁的伊院行政總監張復熾見狀，隨即輕拍其肩膀安慰，有人連忙遞上紙巾。重症病人逼滿急症室有出席大會的醫生憶述，當時眼見何醫生泣不成聲，也忍不住落淚，現場有不少同事低頭拭淚。該醫生續指，何醫生在一九九六年曾帶領醫院救治嘉利大廈大火的傷者，為人非常堅韌，相信院內沒有人見他哭過，如今當眾灑淚，反映伊院醫護員奮身救人，壓力爆煲。另外，港鐵版阿叔事件日前上演，在Channel C平台一短片可見，事發於前晚十時半屯馬線往屯門方面列車上，當時列車駛至荃灣西站，一名戴口罩眼鏡男咳了一聲，一名大叔不滿，推了他一下，眼鏡男向大叔講：「做乜郁手先？」又稱「你咪睇吓我手機，係咪陽性囉」，反指阿叔「做人唔好咁過份」，說話時口罩滑下露出鼻子，續說：「我只可以忍一下咋喎」。但阿叔仍不滿，斥眼鏡男「手指指」，出手掌摑他一巴。眼鏡男起身向阿叔揮拳，兩人扭作一團，粗口橫飛。網民：出街唔敢咳有網民指責阿叔憑甚麼亂打人，「人哋都解釋咗陰性，冇中招」；有網民指：「我最近都患感冒咳嗽檢測咗係陰性，有時出街都盡量忍住唔敢咳，驚嚇親啲人」。