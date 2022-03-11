特首林鄭月娥昨早主持第二場抗疫記者會，指當局不斷物色地點，加建社區隔離設施，料可總共提供逾七萬張牀位。但保安局亦指，若房間供應緊絀，不排除安排不認識的患者同住，承認有改進的空間。林鄭指，第五波疫情前，本港只有三千七百個隔離單位，隨著加建，包括中央援建八個隔離設施、徵用未入伙的新建公屋、租用三十多間隔離酒店、借用過渡性房屋項目等，連同現有鯉魚門公園度假村及竹篙灣第一至四期，日後增至逾七萬個隔離單位或牀位。供應緊絀或安排非親友同住發展局長黃偉綸指，中建集團協助本港建立八個隔離設施，其中六個本月內投入服務，除日前已啟用的青衣及新田方艙醫院，亦包括洪水橋近雞伯嶺路、粉嶺馬適路旁、港珠澳大橋香港口岸人工島，及元朗潭尾的隔離設施，合共可提供兩萬個單位。黃預計，竹篙灣及啟德前跑道區的隔離設施可在五月投入服務。此外，高峰期共有一點五萬個工人在八個社區隔離設施動工，本港及內地工人各半。保安局長鄧炳強指，目前本港有二十三個社區隔離設施，共提供一點八八萬個單位，入住率逾四成。他指，目前約二千名患者入住隔離設施，而入住者均是輕症者，能照顧自己。鄧強調，當局發「隔離令」後，市民須遵守，不能選擇是否入住或要去哪裏。如有人拒絕入住，或干犯妨礙公職人員罪，最高罰款五千元、監禁兩個月；此外，任何人逃離隔離設施，會被罰款五千元及監禁六個月。另外，保安局首席助理秘書長謝振中向傳媒指，會盡量安排同一個家庭入住同一個檢疫房，但若供應緊絀，或安排患者與非親友同住。他指，市民早前反應臨時社區隔離設施沒獨立廁所，部份亦使用踎廁，並不習慣，當局從新田方艙醫院開始，改為使用坐廁。