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日報新聞 > 港聞

美股中段跌336點

2022-03-11 列印
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美國通脹率再創四十年新高，市場憂慮聯儲局需大幅加息，加上烏克蘭戰事持續，美股早段顯著下挫。杜指中段報三二九四九點，跌三百三十六點；納指則報一三○六四點，跌一百九十一點。滙控美國預託證券價格見四十八點八一港元，跌零點三四港元；騰訊則見三百九十六點九五港元，升十一點九五港元。

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