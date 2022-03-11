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貨櫃碼頭發泡膠箱起火 黑煙沖天

2022-03-11 列印
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葵涌貨櫃碼頭路邊一堆發泡膠箱昨日起火，冒出濃濃黑煙，席捲半空，有網民形容情況恍如「俄軍殺到」。

昨早十時許，葵涌七號貨櫃碼頭對開興華街西一批棄置於路邊的發泡膠箱起火，由片段所見，當時火光熊熊，黑煙席捲半空，途人見狀慌忙報案。消防員到場開喉灌救，約十分鐘後將火警撲滅，惟路面被嚴重燒焦，附近的樹木亦遭波及。

有網民在社交平台上載短片，指在西環、石硤尾等地亦清楚見到黑煙。有網民留言︰「好誇張啊」；有人笑言︰「冇收到緊急警示」；亦有人搞笑；「唔通俄國飛彈射到嚟！」。

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