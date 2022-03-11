長者及弱勢社群在疫情下急需援助 AIA預留4,000萬港元全方位支援市民抗疫

■友邦慈善基金捐款予仁愛堂的《疫境同行》計劃，提供為期三個月的彈性應急支援，包括派發抗疫愛心包，以及按個人需要為貧困的獨居長者及弱勢社群提供仁愛堂轄下的醫療、起居照顧、健康及日用品代購到戶等服務。

本港疫情進一步加劇，高峰時每日新增數萬宗2019冠狀病毒病個案，為香港醫療系統帶來史無前例的挑戰，長者及弱勢社群尤其需要醫療及物資上的援助。AIA宣佈預留4,000萬港元全方位支援市民抗疫，當中包括透過友邦慈善基金捐助3,000萬港元予仁愛堂惠及長者及弱勢社群，以提供實質、即時的物資和精神支援，解燃眉之急，為社會盡快走出疫情困境出一分力。友邦慈善基金為推動社會慈善事業不遺餘力，一直透過經濟支援及其他慈善活動，致力回饋社會。在面對第五波疫情在社區爆發，友邦香港及澳門首席執行官兼友邦慈善基金董事馮偉昌先生表示深深明白社會各界尤其是長者及弱勢社群極需實質及即時性的支援，希望透過捐助令受惠人士感受到備受關懷。友邦慈善基金的捐款透過「仁愛堂長者愛心卡」的《疫境同行》計劃，資助10,000名貧困的獨居長者及弱勢社群，在現時疫情肆虐期間提供適切到位的援助，包括派發抗疫愛心包，以及按需要為他們提供仁愛堂轄下的醫療、起居照顧、健康及日用品代購到戶等即時性的服務，全力支援他們疫情期間的迫切需要。AIA的抗疫支援除了透過慈善捐款惠及長者及弱勢人士，亦宣佈推出一系列與民抗疫的支援措施，包括為香港指定客戶提供「遙距視像醫療服務」1及提供「免費疫苗副作用防護保障」2，全方位協助市民抗疫。因應政府現行的隔離治療設施，AIA提供住院保障的特別賠償安排3，若合資格個人醫療及團體醫療的客戶不幸確診2019冠狀病毒病，除入住公立醫院外，於醫院管理局指定的社區治療設施 - 亞洲國際博覽館的社區治療設施、北大嶼山醫院香港感染控制中心及大嶼山竹篙灣檢疫中心接受隔離治療，可獲得按其現有醫療保單條款提供的住院入息／住院惠益／住院現金惠益而推出的特別賠償安排，享有跟一般住院無異的保障。備註：1. 只適用於香港的指定計劃及保單。受條款及細則約束，詳情請參閱相關計劃之簡介及保單契約或瀏覽網站。使用「遙距視像醫療服務」的病人必須身處香港。2. 推廣期由即日起至2022年12月31日。此保障受條款及細則約束，詳情請參閱相關網頁及宣傳單張。3. 受個人醫療和團體醫療保單契約的條款和條件及利益限制。此外，AIA 會按疫情發展而審視情況，適時更新此特別賠償安排。AIA有權隨時更改住院保障的特別賠償安排的條款及細則或終止此特別賠償安排而毋須另行通知。如對此特別賠償安排有任何爭議，AIA保留最終決定權。以上資料僅供參考及只於香港/澳門派發，並不構成任何銷售建議及或有關產品之推介及或服務要約。AIA概不會就任何由獨立第三方公司提供之醫療服務承擔任何責任。AIA不會提供任何醫療建議。「友邦香港及澳門」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。（資料由客戶提供）