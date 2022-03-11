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美孚外傭聚集擺賣違限聚 葉劉大讚食環執法迅速

2022-03-11 列印
■美孚新邨掛上警告橫額。
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行政會議成員葉劉淑儀昨在Facebook發文稱接到居民投訴，美孚新邨天橋下有外傭聚集及擺賣，涉違反限聚令。她向食環署反映後，署方即日到場票控相關人士，更掛上警告橫額，大讚署方反應迅速。
她指露宿者在疫情下仍非法佔領公共空間，亦有小販非法擺賣，她曾屢次勸喻食環署採取執法均不果，樂見是次署方快速執法。有網民感謝部門跟進，亦有人指不必趕盡殺絕。

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