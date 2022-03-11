運輸署昨日表示，為配合控疫實施減少人流措施，轄下位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的四個牌照事務處，已由二月四日起暫停即時申請的櫃位服務，但繼續提供網上登記預約的櫃位服務，以及處理經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請。據悉，政府一直不斷講公務員在家工作，很多市民以為公務員都在家偷懶，但其實還有許多政府人員在不同崗位維持服務，如運輸署牌照部，人員每天上班還主動加班清理積壓的事務，因為郵寄等申請，如文件不齊全或支票寫錯，便要多用了時間電話跟進。運輸署署長羅淑佩昨到訪沙田牌照事務處，感謝前線同事堅守崗位。運輸署呼籲市民，應盡量在牌照到期日前三至四個星期投遞申請，以免延誤。經投遞箱遞交申請應明車牌號碼及牌照到期日。