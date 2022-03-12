拒隔離令將被檢控 鄧炳強企硬：入營無得揀

■青衣方艙房內設施簡單。受訪者提供

■鄧炳強指出，獲發隔離令的市民「基本上無得選擇」。

近期接連有確診市民拒絕去隔離設施，保安局局長鄧炳強「企硬」，強調遵守隔離令是法律要求和防疫責任，已成立專隊跟進有關個案，前日已上門到訪七十九個住戶，其中一人仍拒絕，將可能發出傳票檢控。但有市民指現時隔離令安排混亂，在家隔離後再被送去青衣方艙醫院，「疫監」延長八天。鄧炳強表示，消防處推出專線供輕症患者申請入住隔離設施，累計收到二點四萬宗個案，超過一半屬查詢或資料不全，其餘的已安排了二千六百人入住。他提醒市民，檢疫令是法律要求，亦是履行防疫責任，呼籲市民「攞香港人嘅良心」，負責任地配合。他指隔離設施部份較好，部份就較為基本，但市民不應因而選擇想入住的設施，獲發隔離令的市民「基本上無得選擇」。家居隔離者 送往方艙「加監」因應有人拒絕入住隔離設施，專隊前日上門聯絡到七十九人，僅一人仍拒絕隔離，稍後可能會發出傳票檢控。鄧炳強指居家隔離只屬過渡措施，最終目標仍是盡量將有需要的人士，安排入住隔離設施。保安局管轄二十三個社區隔離設施共一點八萬個房間，入住率僅約四成，鄧炳強希望盡用設施並非「跑數」。現時送去社區隔離設施安排，遭市民質疑部門欠溝通，吳先生向本報指上月二十八日快速測試呈陽性後在家隔離，在三月七日在快速測試申報平台登記資料並獲發隔離令，列明隔離期於至本月十四日。惟一天後其居住的大廈圍封強檢，吳出示申報平台發出的隔離令，衞生署職員不予理會，堅持要他落樓做核酸檢測。翌日早上他收到初步陽性短訊，要去社區隔離營。他致電醫管局熱線查詢，對方稱他可繼續居家隔離，更指他當時其實不需落樓檢測。同日下午，衞生署上門向他發新一張隔離令，隔離日期改為至三月二十二日，即「疫監」延長八天。他遭警告若不入住隔離設施或會被檢控，最終在前日凌晨送往青衣方艙醫院。吳先生對無故被延長隔離期感不滿，認為部門溝通混亂致重複發出隔離令。另外，警方指在圍封強檢行動中，有三名居民在發出「隔離令」後，拒絕前往社區隔離設施，已根據《預防及控制疾病條例》以「妨礙公職人員」罪檢控三人。