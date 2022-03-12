太古廣場血案 青年企圖謀殺今提堂

第二場五班一四○○米。「劍在九天」今季轉到沈集成馬房，而且可以由五班起步，本以為很快便可打開勝門，怎料跑了八仗只能取得兩亞，相信幕後都始料未及。不過留意到連同今仗在內，此駒近五仗有四次配潘頓或莫雷拉，...

2022-03-12