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太古廣場血案 青年企圖謀殺今提堂

2022-03-12 列印
■混血青年前日於梅窩落網。
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金鐘太古廣場日前發生駭人血案，警方火速緝兇，一名混血青年前日於梅窩落網。據了解，疑犯與傷者互不認識，犯案動機仍在調查。警方已落案起訴該名青年，今日提堂。

本周三一名男子昏迷於太古廣場內，浴血倒地，至今仍然危殆。警方前日以涉嫌企圖謀殺罪名，拘捕一名二十三歲青年；據悉，被捕人報稱為運輸工人，與傷者並不相識，警方正調查其犯案動機，不排除有人有精神病記錄。據了解，疑犯與母親同住大嶼山梅窩菜園村村屋一單位。

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