本港受感染長者死亡率偏高，情況被批與世界中高收入城市「脫鈎」。政府昨日宣佈會推動長幼打針，下周五前會上門為過千間院舍合適的長者接種。而截至前日，院舍接種率約五成二，因至少一成家屬反對長者接種，當局呼籲他們「回心轉意」。特首林鄭月娥昨表示，第四波疫情結束後，有七至八個月疫情和緩，市民猶豫是否接種疫苗，導致本港接種率低於內地、新加坡及歐美。她透露本港目前仍有三十萬名七十歲以上長者、及二十六萬名兒童未接種疫苗，她強調從來是「針等人」，呼籲市民接種。公務員事務局局長聶德權指期望在本月十八日前，上門為所有合適院友接種至少一劑疫苗。負責接種的醫療機構已由最初五間增至十六間，未來一周，當局會再上門為逾一百三十間院舍的院友接種。此外，三至十一歲兒童首劑疫苗接種率超過五成，超過預期目標，當局希望一個月後將兒童接種率提高至九成；十二歲或以上市民首劑接種率達九成，但第二劑接種率只有七成九，有需要加快。勞福局局長羅致光說過去一年，當局推動院舍接種率遇到阻力。去年底，有兩成院友家屬拒絕長者接受接種的醫學評估；而合適接種的長者中，有逾三成家屬反對接種。現在仍有一成家屬拒絕長者接種，羅期望家屬「回心轉意」。港大感染及傳染病中心總監何栢良指本港安老院舍患者的死亡率估計達一成，與世界中高收入城市「脫勾」，原因是長者接種率偏低，院舍亦長期不獲支援。