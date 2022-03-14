鍵盤雪櫃門水龍頭等高危 消毒專家揭辦公室 五大病毒黑點

■Michael形容疫情嚴峻，多了公司預約消毒服務。

■除了寫字樓，不少學校亦找專人消毒。

■寫字樓電話聽筒是病毒黑點之一。

近日染疫人數維持在三萬多人的水平，反映新冠疫情高踞不下。有清潔消毒公司指出，自第五波疫情爆發以來，寫字樓爆疫個案大增，消毒服務定單急升四、五倍，員工每天出動消毒，做足十二小時，他們會針對辦公室五大暗藏病毒位置，包括電腦鍵盤、電話聽筒、雪櫃門、洗手間門柄和水龍頭，減少交叉感染的風險。經營清潔消毒生意近十年的「金牌家居清潔」負責人Michael接受本報訪問指，由二月起接獲的消毒預約定單急升四、五倍，「之前每日只有兩、三單，現在每天至少八至十單，有時多達十幾單，行家都形容多年未遇過如此情況。」他說，不少公司有員工確診，寫字樓須緊急消毒，讓其他員工繼續工作，「亦有一些公司趁員工在家工作，來一次徹底消毒。」大爆疫 消毒生意升五倍根據業內人士研判，大部份寫字樓表面上乾淨企理，但有五大病毒黑點，「電腦鍵盤、電話聽筒、雪櫃門、洗手間門柄和水龍頭最易沾染病毒，引起員工之間交叉感染，我們會特別花時間消毒這些位置。」他提醒，辦公室經徹底消毒後，職員重返，必須提高警惕，事關多數公司為中小企，辦公室細小，員工坐得近，有些甚至面對面，「聽一些公司負責人說，部份職員回來上班，以為辦公室安全，習慣除下口罩，其實這樣無形中提高感染風險。」Michael指，對抗病毒，清潔公司徹底和全面地消毒，「一般程序，先在現場每個位置噴消毒噴霧，等十五分鐘噴霧乾透後，再逐張辦公枱和每樣物件拿起來消毒，這個動作會做兩次。」他指，現時多數清潔公司使用的消毒噴劑，都含有光觸媒塗層成份，可以殺死病毒和具預防作用。由於消毒服務需求飆升，Michael說人手和設備要添加，「原本只有六個職員和三架車，即時請多十多人，再租多三架車，差不多天天運作十二小時。」但請人遇困難，「很多人擔心受感染，不是太多人夠膽做。」他亦花了五萬元購買保護衣，給員工使用，「去確診地方開工，一定要穿膠質保護衣，用一次就棄掉。」