新冠快速測試抗原檢測包成為市民日常必需品，牌子眾多，選擇困難。香港生物科技協會測試市面二十四款測試包，分析靈敏度等指標，發現其中八款表現較好，排名前四位者，分別是BGI-YHLO（華大基因）、GP Getein（基蛋生物）、Jinwofu（金沃夫）和Longsee（南芯醫療）。生物科技協會及生物醫藥創新協會聯同民建聯，上月底實測市面二十四款新冠快速測試抗原檢測包，分析其靈敏度、特異性、穩定性、容易使用程度等指標，包括十七個內地品牌、兩個香港品牌、兩個新加坡品牌，及各一款南韓、台灣及美國品牌。結果發現，最好的八款產品分別是BGI-YHLO（華大基因）、BNIBT、Camtech、INDICAID（妥析）、Jinwofu（金沃夫）、Wisdom、WizBiotech和Wondfo（萬孚）（排名以英文字母順序排列，不分先後）。其中四款屬政府派發的品牌。若考慮測試包是否獲權威認可，綜合排名前四位分別是BGI-YHLO（華大基因）、GP Getein（基蛋生物）、Jinwofu（金沃夫）和Longsee（南芯醫療）。政府派發品牌四款上榜生物科技協會主席、海康生命科技主席于常海指，今次研究並無發現假劣產品，但產品品質不同，不排除個別產品會出誤差，市民須慎重選擇。他建議市民如快速檢測呈陽性，可換另一種測試劑做多一次，避免誤判。對於為何不公開測試結果的總排名名單，香港生物科技協會顧問、民建聯議員黃英豪回應指，該次測試為了公眾利益而做，他們非消委會，只是以非牟利團體角度作推薦，望公眾諒解。