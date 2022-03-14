院舍第二針接種率 聶德權：冀下月大幅提高

院舍爆疫災，不少長者染疫離世。政府計劃本月十八日前為全港安老院舍院友接種最少一劑疫苗。公務員事務局局長聶德權透露，現時有五成二院友已接種首劑疫苗，外展隊過去兩周上門為超過九百間安老及殘疾人士院舍院友接種，相信周五前能為餘下約一百間院舍接種。換言之，全港七萬多名安老及殘疾人士院舍院友中，已有約四萬人接種至少一劑疫苗；約有三成院友因確診而暫未能接種，當局會安排他們康復後一個月接種。他強調，當局會視乎院舍接種首劑的情況，再安排第二、三針的接種時間表，爭取四月底前大幅提高第二針接種率。聶德權指，本港有約五萬名社區長者或殘疾人士需要家居接種服務，當局正研究安排，期望與社福機構合作，並得悉社聯以及醫學組織聯會等，有意展開上門接種服務，當局會全力支持及配合，預料初期會在屋邨試行，稍後公佈詳情。