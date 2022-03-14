﻿長者院舍人手嚴重短缺﻿ ﻿暫僅聘約120內地照顧員﻿

長者院舍人手嚴重短缺，港府早前提出從內地直接聘用一千名臨時合約照顧員，至今只請到約一百二十人。社福界立法會議員狄志遠表示，業界在疫情期間猶如在地獄邊緣工作，已多次向政府提出意見，但似乎「同空氣講嘢」。狄志遠指，業界在疫情期間猶如在地獄邊緣工作，認為本輪疫情比沙士「狼」很多倍，但院舍的指引、物資、人手及設備根本應付不到，批評政府未有及早部署應對，不同部門互相推卸責任，令院舍職員求助無門。對於政府提出招聘內地護理員來港協助，狄志遠表示，招聘反應相當不理想，反問有多少人願意為幾萬元冒感染風險。他指業界已多次向政府提出意見，但質疑政府在中央大力支援下，為何仍有多方面「甩漏」，他認為政府不應只靠市場力量，建議邀請內地機構動員人手來港支援。立法會議員麥美娟指，據她了解，現時只有幾十名內地護理員已抵港，而目前有逾三千名本地人應聘護理員，其中有幾百人在接受培訓後可投入工作。特首林鄭月娥表示，招聘困難不在於薪酬待遇或審批程序，而是因為香港疫情嚴峻，內地照顧員會有心理障礙，平時願意來港的人員或要「停一停、睇一睇」，形容為人之常情，政府會迎難而上，經當局加強宣傳照顧員月薪可多達三萬元後，有意投身的本地勞工近日有所增加。