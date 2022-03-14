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羅致光促速改僱傭例釐清染疫病假

2022-03-14 列印
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勞福局局長羅致光表示，立法會周三將就《二〇二二年僱傭（修訂）條例草案》動議二讀，希望條例草案能獲「高速」處理，從法律角度釐清因抗疫措施引致的僱傭事宜。
羅在網誌稱，〇三年「沙士」期間，衞生當局會為僱員在強制檢疫期間簽發病假證明書；在二〇年初出現新冠疫情，當局表示強制檢疫不是一個病，故強制檢疫的相關證明書，不一定可視為病假的證明。法律意見認為要修訂《僱傭條例》才能解決問題，但其後因為立法會狀況和勞工處工作壓力問題，相關修例近日才可提交立法會。

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