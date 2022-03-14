林鄭：估計逾30萬人居家或隔離檢疫

特首林鄭月娥首次估計本港至少有三十萬人正受強制檢疫或居家隔離，當局由今日起會向相關人士派發含「撲熱息痛」的止痛退燒藥，同時向院舍長者等派發「血氧儀」，以加強監測長者的身體狀況。林鄭在記者會上估計約三十萬人正接受檢疫或居家隔離，但實際數字會較低，因以隔離十四天為基礎，但當局早前修改安排，允許接種兩劑疫苗的密切接觸者，如第六及七日快速檢測呈陰性，即完成隔離。食衞局局長陳肇始指，由今日起，政府在派給市民的抗疫物資包中，加入含「撲熱息痛」的止痛退燒藥，減緩確診者輕微症狀；同時會向受感染人士，尤其是院舍長者派發「血氧儀」，讓患者檢查心律及血氧含量。創科局局長薛永恒說，當局已加強派遞能力，早前平均每日派發一萬個防疫包，現時每日派出五萬多個。署理民政事務局長陳積志說，政府增設第四個居家抗疫熱線中心，並將熱線增至五百五十條。現時中心有五百四十人，每日處理逾萬宗個案。他又指，民政事務總署會接管派發物資包的工作，空出社署人手，應對院舍疫情。現時已有一萬一千六百名義工協助派發物資，人數相等於一個政府大部門全體人員。梁萬年已離港返京被問及近日內地確診病例上升，會否影響內地援港，林鄭強調，相信內地可以遏制疫情，援港工作不受影響，唯一影響，是國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年前日離港返京，但強調對方留下許多很好的意見。對於醫管局早前購買加裝在病房的一千五百部抽氣扇，但採購價偏高，陳肇始強調，醫管局當時須緊急採購，現時抗疫猶如「打仗」，許多事要「特事特辦」，以保障市民生命安全。