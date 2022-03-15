市面平靜 超市迅速補貨 深封城控疫 留居港人讚果斷

■關先生所住的小區，有人員上門送遞物資給有需要的住戶。

■街道職員呼籲市民不用搶購糧食，並指物資供應一定充足。

■深圳市這幾天禁止堂食，居民都改為用手機叫外賣。

深圳爆發Omicron疫情，全市集體運輸工具停駛，小區實施封閉管理，全民由今天起須接受三輪強檢，以篩查染疫者，務求控疫於萌芽階段。有在深圳工作的港人指自己隔幾天要接受一次檢測。至於行動不便的長者，當局派人上門檢測。他讚揚深圳當局果敢控疫，「有些事要做就要盡快做，務求盡快解決問題。」內地前天新增二千多宗新冠病毒本地感染個案，其中深圳有八十六宗，東莞則有一百四十二宗。深圳昨天凌晨起實行小區封閉管理，約二千萬人口由今天起至周日要先後接受三輪核酸核測。昨天市內公共交通停駛，市面人流稀少。當地網民稱，超市及街市如常營業，即使前晚出現搶購潮，水果、蔬菜等貨架一度清空，但很快補貨。華潤萬家、沃爾瑪等大型超市指，會增加各類生鮮蔬果、民生商品供應，確保物資充足、價格穩定。「要做的就盡快做」廣東省省委書記李希和省委副書記、省長、深圳市委書記王偉中到深圳市調研，聽取深圳市匯報。李希強調，深圳市堅持「動態清零」總方針應對疫情，並全力以赴支援香港抗疫和保障對港物資供應。港人關先生在深圳從事演藝創作工作，居於羅湖區。他說，前日收到小區通告，居民須由本月十三至十八日，除了檢測和購買生活用品及藥物外，其餘時間不要外出。關指，隔幾天落樓做一次檢測，「很快，排二十分鐘就搞掂。有老人家行動不便，有專人上門做檢測。」他說，居民都很合作，自動落樓做檢測，「這樣做當然好，盡快找出確診者，集中隔離，大家盡快過回正常生活。」他讚揚深圳當局決定果斷，「有些事情要做的就盡快做，可以盡快解決問題。」居於龍崗區、在深圳售賣電鍍原材料的港人周先生說，上月當地很多居民沒有戴口罩，近日情況改善，理解當局採取封城措施的必須性，認為香港可以參考封鎖小區做法，一發現某小區爆發疫情，即將整個小區圍封和實行全民檢測，相信可及時阻截傳播。林鄭：港無能力立即全民強檢對於深圳快速啟動全民強檢，特首林鄭月娥認為，香港與內地城市不能直接相比，要考慮不同的體制、動員能力及資源。而香港在中央支持下已增強各抗疫環節的能力，但若香港要學習深圳立即在未來數天做三次全民強檢，「恐怕未到這能力的水平」。另外，東莞增一百四十二宗本地感染個案，東莞昨日凌晨發佈，由昨早八時至周日，暫停所有非必要流動，全市暫停堂食，公交地鐵暫時停運，並將展開多輪核酸檢測。