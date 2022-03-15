富士康兩廠停工 短暫影響iPhone供應

深圳出現新一波疫情，當局要求非必要商業活動暫停。蘋果iPhone最大生產商富士康表示，位於深圳兩處生產園區暫停運作，何時恢復營運，待深圳政府批准，富士康已將生產線暫時轉到其他廠房，以減低對生產的影響。資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，富士康深圳兩生產園暫停運作對iPhone供應有一定影響，但相信是短期影響，當作放小春運。他認為，疫情及俄烏戰爭等對整體原材料供應及運輸等持續有影響，但iPhone供應依然源源不絕，相信是次深圳的影響較為短暫。旺角先達廣場手機店負責人劉志剛則表示，近期iPhone的價格並無大波動，加上不少人認為iPhone 12和13的差別不大，且新色不是太吸引，故需求亦沒有特別增加。