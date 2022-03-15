﻿惠州海域凌晨4.1級地震﻿﻿ 天文台收逾萬人稱有震感﻿

■有「喵星人」疑被「震醒」，四處張望。 網上圖片

■震源位於惠州海域。中國地震台網

廣東惠州海域昨凌晨發生地震，本港震感明顯，過萬名市民向天文台報告「震況」，是本港有紀錄以來最多。多區市民從睡夢中覺醒過來，於網上分享經歷，有人更坦言被嚇得「心都跳埋出嚟」，質疑為何沒有收到緊急警示。昨凌晨二時許，本港多區出現「地震」，有市民感到輕微震動，維持約數秒，從睡夢中驚醒。部份在社交媒體上分享感受，有人留言指「我喺客廳沙發感受到搖晃，嚇親」；有人恐「冧樓」；有人異口同聲表示，沒收到政府發緊急警示；有Cam拍攝到有「喵星人」疑「震醒」，四處張望。有居於柴灣康翠臺的讀者向本報透露，當時她躺臥在牀上，突然感到一陣搖晃，她曾遊日本經歷地震，即使感知是「地震」。她目睹衣櫃震動，玻璃窗發出「呯呯」聲響，幸沒有破裂，自己「震醒咗」後難以再眠。市民睡夢中驚醒恐「冧樓」據了解，中國東南部近岸惠東對開水域凌晨發生四點一級地震，震央位於香港東北偏東約九十二公里，震源深度二十五公里。天文台收到過萬名市民報告指感受到震動，是自一九七九年設立香港短周期地震監測台網以來，收到最多市民報告。初步分析指，本港地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第四度，即懸掛的物件擺動，未影響建築物結構。天文台高級科學主任林靜芝指強度並不算高，香港東邊的市民報告烈度會較高；大亞灣核電廠及嶺澳核電廠在震央附近，天文台監測到的輻射水平並無異常。風水師麥玲玲指，今年「五黃」災星入中宮，本年較多天災、人禍，病毒亦面臨高峰。她指，地震並非預兆，而是結果，反映整體局勢一般，但「入囚」之後估計會有回落，料下月五日起會有好轉。