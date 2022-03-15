內地75醫療人員抵港 醫管局：採協同模式

特首林鄭月娥指中央接納港府請求，將分批派遣內地醫療人員到港協助照顧新冠病人，首批七十五人昨日抵達，另一批約三百人的醫療團隊本周內到港。醫管局將會與內地醫療團隊用協同模式。醫管局行政總裁高拔陞指，內地醫護團隊會先集中在亞博社區隔離設施，照顧確診長者。他說兩地在臨牀、用藥、護理等多方面模式接近，整體臨牀處理會跟隨醫管局做法。至於病歷記錄語言問題，本港慣用英文，內地則慣用中文，局方已加設中文輸入法解決問題。醫管局指已委任內地援港醫療隊為名譽僱員，他們在執行醫療程序時，等同醫管局醫療人員，醫管局會為團隊遇到治療的問題負最終責任。