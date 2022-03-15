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日報新聞 > 港聞

續向內地聘長者照顧員 六暫託中心本月運作

2022-03-15 列印
■灣仔港灣道體育館隔離及暫託中心，將於未來一兩日運作。
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政府早前提出緊急招聘約一千名內地臨時合約照顧員，照顧染疫長者。

勞福局局長羅致光指，正在本地和內地招聘照顧員，支援院舍和暫託中心的工作，首三批約一百二十名內地照顧員已投入服務或受訓中，另有約二百四十人預計在本周內抵港。他指，政府會繼續聘請內地「救兵」和本地臨時合約員工，有信心未來一兩周完成招聘及訓練，讓其餘六間長者暫託中心在本月內開展工作。羅致光感謝華潤慈善基金會捐贈一千張醫療牀予社署，協助政府設立隔離及暫託中心。

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