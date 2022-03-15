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日報新聞 > 港聞

美股中段升389點

2022-03-15 列印
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俄羅斯烏克蘭舉行談判，外圍氣氛好轉，美股三大指數上升，但中概股繼續下跌。杜指中段報三三三三四點，升三百八十九點；納指則報一二八三七點，跌六點。滙控美國預託證券價格見五十點九三港元，升零點九三港元；騰訊則見三百二十五點四八港元，跌六點三二港元。

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