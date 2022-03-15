小巴撞橋墩起火 傳爆炸聲四傷

青衣小巴站有小巴猛撞橋墩及後自焚，火勢迅速蔓延，更一度傳出爆炸聲，全車人急忙逃生，四人受傷幸無大礙。根據網上圖片所見，當時有人疑不適難以走動，有兩名熱心男士前後將他前後扶起，搬離現場。一輛載客專線小巴昨午三時許沿青敬路行駛，及至青衣城小巴站時懷疑失控，車頭猛撞青衣北橋橋墩。未幾車頭開始冒煙，濃煙席捲上空，火勢迅速蔓延，全車陷入火海。消防接報到場射水灌救，事件中兩男兩女受傷。有乘客透露車上當時一名女乘客跌倒在車廂地下，未幾小巴便撞向橋墩，「可能個司機分一分心，望吓個女仔就撞咗落去」。