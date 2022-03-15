楊恩健

政府昨宣佈高層官員任命，現任懲教署副署長黃國興將於三月二十四日出任懲教署署長，接替於同日展開退休前休假的胡英明；及現任消防處副處長楊恩健將於三月二十六日出任消防處處長，接替於同日展開退休前休假的梁偉雄。對於黃國興及楊恩健的任命，公務員事務局局長聶德權指兩人均具備出色的領導和管理才能，同時擁有豐富的部門運作經驗，深信他們定能帶領有關部門面對未來的挑戰，包括應對嚴峻的第五波疫情。黃國興於一九八九年八月加入懲教署任職懲教主任，於二○一八年十一月出任懲教署副署長至今。楊恩健於一九八九年十一月加入前人民入境事務處任職入境事務助理員，他於一九九二年四月轉職消防處，並於二○二○年四月出任消防處副處長至今。