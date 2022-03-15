對於黃國興及楊恩健的任命，公務員事務局局長聶德權指兩人均具備出色的領導和管理才能，同時擁有豐富的部門運作經驗，深信他們定能帶領有關部門面對未來的挑戰，包括應對嚴峻的第五波疫情。
黃國興於一九八九年八月加入懲教署任職懲教主任，於二○一八年十一月出任懲教署副署長至今。楊恩健於一九八九年十一月加入前人民入境事務處任職入境事務助理員，他於一九九二年四月轉職消防處，並於二○二○年四月出任消防處副處長至今。
深圳爆發Omicron疫情，全市集體運輸工具停駛，小區實施封閉管理，全民由今天起須接受三輪強檢，以篩查染疫者，務求控疫於萌芽階段。有在深圳工作的港人指自己隔幾天要接受一次檢測。至於行動不便的長者，當局...
2022-03-15
內地重拳監管，繼續重點關注未成年人網絡保護工作，國家互聯網信息辦公室，就《未成年人網絡保護條例》再次徵求意見，要求網絡產品和服務提供者應設制度防未成年人沉迷。國 家互聯網信息辦公室建議網絡產品和服務提...
2022-03-15
俄羅斯入侵烏克蘭已超過兩周，俄軍繼續轟炸烏克蘭多個城市，戰火甚至蔓延至近波蘭邊境，西部城市利沃夫一個軍事訓練基地受襲，至少九死五十七傷。此外，內地傳媒引述烏方指，烏俄有望就停火等簽署全面協議。俄軍繼續...
2022-03-14
西半山為老牌豪宅區，社區寧靜具私隱度，部分住宅位置更鄰近半山電梯，生活圈配套完善，旺中帶靜。今次帶大家走訪芝古臺有2房單位放售，實用面積552方呎，已備有簡約簇新裝潢，開放式廚房設計，相信可迎合不少年...
2022-03-15
俄羅斯烏克蘭舉行談判，外圍氣氛好轉，美股三大指數上升，但中概股繼續下跌。杜指早段升283點，至33227點，升幅為0.9%。標普指數升0.6%，納斯達克指數升0.3%。戰事稍為緩和，油價下滑，紐約原油...
2022-03-15
葡萄牙隊長C朗拿度和超新星祖奧菲歷斯，最近都不約而同都走出谷底，前者回勇重新成為曼聯尖刀，菲歷斯則踢出加盟馬德里體育會以來最好走勢。兩代金童今晚歐聯十六強次回合在紅魔奧脫福球場交手，C朗勝在本季歐聯表...
2022-03-15
香港第5波疫情持續嚴峻，對基層巿民更加百上加斤，一班藝人除了捐出物資外，更身體力行出心出力幫忙，好似敖嘉年、黎諾懿、李璧琦和何沛珈等，除籌集物資，更親自送到有需要人士及機構。上周六（12日）嘉年就親到...
2022-03-15
新冠Omicron病毒肆虐，每日確診維持在逾三萬宗的高水平，即使大部份症狀輕微，過幾天會痊瘉，但每天仍有上百人甚至逾二百人死亡，他們大多數是未完成兩劑疫苗接種的高齡長者，或本身有長期病患，令人痛心，反...
2022-03-15
昨日舉行周六賽事，田泰安勝出偉廄「添有運」、姚廄「魅影揚飛」、蔡廄「好眼光」和東廄「連連有盈」，另加兩亞一季，於第九場賽後已成為騎師王。至於潘頓憑蔡廄「勝得精彩」、呂廄「包裝必勝」和東廄「合夥雄心」三...
2022-03-13