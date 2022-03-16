月入逾二萬五 照顧員三萬搶人 方艙清潔工高薪 大學生都願做

■有前導遊指方艙清潔工薪金，較接種中心當接待員高一倍。受訪者提供

■清潔工每日都要接觸醫療廢物。受訪者提供

本港爆發新冠疫情逾兩年，多個行業受重創，基層員工丟掉飯碗，急需工作維生。近日政府啟用方艙醫院及社區隔離設施，急聘大量人手，不少薪酬優厚，成為失業大軍的「救生圈」。有病房助理員不堪公立醫院工作沉重，轉任月薪三萬元的社區隔離設施照顧員，收入跳升七成六；亦有失業導遊應聘月薪兩萬七千元的方艙醫院清潔員，即使面對病毒感染威脅，為了生計，也在所不惜。第五波疫情下，公立醫院醫護人員和輔助人員的工作量超負苛。有工會指，一位病房助理員要照顧四、五十名病人。醫管局支援職系工會主席吳偉玲向本報說，有病房原設十一位病房助理，如今僅三人在職，坦言人手短缺，工作非常辛苦。她指，病房助理員不似其他前線醫護享特別津貼，亦未如保安、清潔員等受重視和肯定，令他們沮喪。她透露，三A級的病房助理月薪最多一萬七千元，而病人服務助理（PCA）起薪為一萬七千元，但部份入職兩三年同事已離職，轉戰亞博館社區治療設施或社署月薪三萬元的照顧員，即使新工同樣辛苦，至少薪金較高，可作彌補。吸引公院病房助理轉職方艙醫院亦為失業者提供「高薪」職位。派飯、送物資雜工月薪可達二萬五千多元。清潔及消毒員月入亦有二萬五千多元。保安員月薪達二萬九千多元。而清潔及消毒監督月薪更剛高出三萬元。位於港珠澳大橋香港口岸人工島的方艙醫院交付港府使用，在院內任清潔消毒員的陳先生坦言，自己疫前任職導遊，失業後曾到接種中心當接待員，月薪一萬三千元，每日工作近十三小時。隨着部份疫苗接種中心關閉，他再度失業，經朋友介紹，轉職做方艙醫院的清潔工。他指，方艙醫院的保安員月薪較高，但工時較長，故選擇做清潔。由於港珠澳方艙醫院較偏僻，人工比青衣方艙多二千元，連同防疫基金及津貼，月薪達兩萬七千多元，比在接種中心多一倍有多。他形容「呢個待遇，喺疫情下，真係唔差。」薪金待遇較接種中心高一倍陳先生透露，他上班負責清潔病房、廁所，處理垃圾等，每天分三更，一更人手約一百六十人。他透露，不少同事是剛大學畢業的年輕人。目前醫院仍有空缺，昨天吸引不少人應聘，相信是職位人工高，具有一定吸引力。但他形容：「疫情前我做導遊，O依家做清潔，個心真係唔好受。」他指，工作處所有染疫風險，心中自然憂慮，但無奈苦笑：「為咗生計，有乜辦法？」勞聯主席、立法會議員林振昇透露，許多旅遊業界失業者做過接種中心的輔助職位，近日都應聘方艙醫院或社區隔離的職位。他形容，相關職位薪酬不錯，單是大橋人工島上的方艙醫院就吸引數十名工友入職。