中大研究 76%新冠康復者 現「長新冠」後遺症 缺三種腸道細菌成關鍵 如不正視相關問題 手尾可以好長

新型病毒患者與非患者體內的益菌分佈

補充腸道所缺乏的益菌，如青春雙岐桿菌對平衡腸道微生態極之重要

新冠病毒纏繞本港數年，近期每日都有幾萬宗陽性個案，有專家估計全港總人口已經有百分之十五染疫！新冠患者除了短期內要承受疾病帶來嘅各種症狀，原來即使「康復」都不代表完全復元！有研究指出76%新冠病人會現「長新冠」，有些症狀更加會持續6個月！大家切勿掉以輕心，如忽視後遺症問題可以好長手尾！本港第五波疫情不斷升溫，市民防不勝防，部分康復者持續受疲倦、記憶力差、脫髮、氣促等後遺症影響，這些綜合後遺症，又稱「長新冠」，指患者在感染新冠病毒數周至數月後出現的併發症或持續症狀。中大醫學院一項最新研究發現，新冠肺炎患者的腸道細菌失衡與出現「長新冠」的風險息息相關，有關研究結果剛在權威醫學期刊《Gut》發表。「長新冠」患者有明顯的腸道微生態失衡研究團隊發現，「長新冠」患者的腸道微生態異常，「好菌」明顯較少，而「惡菌」則較多。相反，沒有後遺症人士的腸道微生態則較豐富及多樣化，與從未染疫人士的相似。團隊並發現，「長新冠」患者在年齡、性別、其他疾病、使用抗生素和抗病毒藥物，以及感染新冠肺炎的嚴重程度等多方面均與沒有出現後遺症人士並沒有分別，反映腸道微生態失衡是導致「長新冠」的主因。新型病毒患者的腸道內缺乏可調節免疫力的益菌，即使病人體內病毒已清除，但其腸道微生態失衡的狀態仍未改善，導致一系列的後遺症持續出現。超過75%香港新冠患者出現「長新冠」然而隨着確診人數及重複感染的個案不斷增加，愈趨嚴峻的「長新冠」後遺症問題已不可忽視。世界衞生組織估計，全球約10%至20%新冠患者即使在康復後，病毒都會殘留幾星期甚至幾個月。這些長期病徵是否會消失，「長新冠」最長可以持續多久，全在乎於確診者的腸道微生態狀況。根據中大的研究資料，76%香港新冠患者康復後6個月內出現至少一種症狀，當中最常見的症狀包括疲倦、記憶力差、脫髮、焦慮和睡眠困難。研究團隊進一步研究腸道細菌失衡與不同類別的新冠後遺症之間的關聯，包括呼吸系統、神經系統、消化系統、皮膚（脫髮）、肌肉骨骼和疲勞。研究結果發現，多達81種腸道細菌與多種新冠後遺症有關，當中不少細菌更與三種或以上持續症狀有密切關聯。此外，團隊又發現「長新冠」患者腸道中缺少了幾種能提高人體免疫力的腸道細菌，包括青春雙歧桿菌。青春雙歧桿菌是一種調控免疫力的益生菌，增強腸道保護能力及平衡腸道微生態，皆有顯著功效，難以被其他益生菌取代。然而，此菌對氧氣非常敏感，耐酸度低，需要運用高端的鎖菌技術以保護菌株。由於青春雙歧桿菌的生產成本高昂，在亞洲益生菌市場較為罕見，因此被視為最矜貴的益菌。補充腸道益菌 改善腸道微生態要避免出現「長新冠」症狀，提升腸道健康是有效而直接的方法，經常喝水、多吃高纖維質食物能增加腸胃蠕動，有助改善體內的菌群 ; 此外，大家還可以通過益生菌補充劑可改善腸道健康。中大研發的微生態專利配方（SIM01）具備臨床科研成果，專為改善亞洲人腸道微生態，有別於一般益生菌產品，富含青春雙歧桿菌，所有活菌經冷凍乾燥處理，配合意大利專利鎖菌技術製成粉劑，令益菌更易在腸道中定殖。食用方便，每日一包，適合男女老幼，包括兩歲起的幼兒。中大微生態專利配方（SIM01）的首個臨床研究表明，新冠肺炎患者服用配方後，能帶來顯著的改善，包括：紓緩症狀、提升抗體、減少病毒量、改善發炎指數及腸道微生態失衡。研究結果已於國際醫學期刊《Journal of Gastroenterology and Hepatology》上發表。由此可見，透過調節腸道內的益菌，可以促進新冠患者痊癒及減少出現後遺症。