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美股中段升336點

2022-03-16 列印
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俄羅斯及烏克蘭進行和談，市場恐慌情緒稍緩和，美股杜指早段升過百點。杜指中段報三三二八一點，升三百三十六點；納指則報一二八二二點，升二百四十一點。滙控美國預託證券價格見四十九點二七港元，升七港仙；騰訊則見三百零七點五七港元，升九點五七港元。

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