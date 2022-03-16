網購投訴七千宗 美顏濾鏡瞞珠寶瑕疵

疫情下網購風潮大行其道，惟消費者滿心期待的心頭好，到貨後發現貨不對辦的情況比比皆是。消委會去年接獲約七千宗有關投訴，其中一百四十宗（約佔百分之二）已轉介海關跟進，部份甚至存有欺詐成份，如以美顏濾鏡誤導產品，更有人收款後消聲匿跡。投訴涉及金額最高為二十二萬元。消委會表示，其中一名投訴人在網上觀看商家的直播帶貨，並且購入約八千七百元的珠寶，但收到貨後竟有色澤差異，質問下對方才承認直播期間有使用美顏濾鏡，經介入後涉事公司同意退款。消委會稱有關行為可能違反《商品說明條例》，如果貨品有瑕疵而被商家刻意隱瞞，更屬誤導性遺漏。另有商家收款後連人帶貨消聲匿跡，消委會提醒市民消費時需提高警覺，先了解產品質素、銷售條款等，同時揀選較穩健及具口碑的網購平台，勿衝動消費。