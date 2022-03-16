矽膠玩具逾85％樣本含致癌物

可以「搓圓撳扁」的紓壓矽膠玩具和擠壓玩具，成為疫下小朋友「放電」良藥，但消委會測試二十九款矽膠玩具，其中多達二十二款（約佔七成六）在機械和物理性測試中，未能符合歐盟玩具安全標準的要求。當中十五款有結構安全問題，出現破裂而產生小部件或漏出液體，若誤吞或誤飲，可能引致健康風險；若誤把玩具放進口中，有機會「卡」在喉嚨之間而造成窒息意外。超過八成半樣本的物料驗出潛在致癌物多環芳香烴（PAH），小朋友玩時有機會透過皮膚攝入。消委會建議政府參考國際標準，提升對兒童產品的安全要求。另有產品塑化劑含量，超出香港法例要求上限二百五十倍，消委會已把測試結果轉交海關跟進。