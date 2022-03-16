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內地增逾五千確診 有網民不滿港人

2022-03-16 列印
■深圳南山區的港人指出，小區要求居民每日做核酸檢測。
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內地疫情持續升溫，前日新增逾五千宗本地感染創兩年新高。深圳昨「封城」第二日，居於深圳南山區的港人指小區要求居民每日做核酸檢測，社區每日會有人以喇叭和群組通知檢測時間，市民憑陰性核酸結果取得綠碼，如沒有綠碼則不能去任何場所。

東莞市昨亦宣佈，即日起至周日實行封閉管理，並展開多輪核酸檢測，全市公交和地鐵暫時停運。今次深圳爆疫卻觸發內地網民對港不滿，批香港疫情波及深圳，有網民直言「希望香港人死光」。

內地前日新增五千一百五十四宗本土感染，吉林省佔近八成。《人民日報》旗下《健康時報》統計由二月至今，五個省市逾六十名官員因為防疫不力被問責，吉林省便有多名高層官員被免職。

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