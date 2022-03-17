多人乏自理能力 急須貼身照顧 亞博四長者昏迷 三老婦不治

■林鄭指藥物充足，促醫管局不要慳住用。資料圖片

■亞博收治年紀較大、病情較重的染疫者。資料圖片

Omicron疫情在高水平橫行，更多長者染疫身亡。昨日亞博館先後有四名入住長者暈倒，三人其後離世。有議員指，亞博館內不少長者缺乏自理能力，急需人員貼身照顧，不少家屬都對長者入住亞博後的狀況，憂心忡忡。亞博收治年紀較大、病情較重的染疫者，當中不少有長期病並須長期臥牀。昨早八時半，三名染疫長者於三分鐘內先後不適暈倒，包括一名九十歲老婦、一名九十二歲老婦及一名七十二歲老翁，救護員到場將三人送往北大嶼山醫院搶救，兩名老婦送院時情況嚴重，已無呼吸脈搏，其後證實死亡。七旬翁搶救後清醒，情況穩定。但昨午再多一名九十多歲女子昏迷，送往北大嶼山醫院後不治。醫管局總行政經理劉家獻指，兩名女長者有長期病患，均沒打疫苗，送院時情況嚴重，經搶救，先後於昨早九時許不治。兩名女長者均居於由社署管理的展館，即屬醫管局轉介的安老院及殘疾人士院舍確診者。當局公佈，前天再多二百七十八名染疫者離世，另有六十一宗滯後呈報死亡個案，令第五波疫情至今累計四千六百三十四人離世，近九成死者未完成接種疫苗。立法會議員江玉歡指，接獲不少入住亞博館長者的家屬求助，他們都指館內不少長者缺乏自理能力，吞咽或進食有困難，須員工貼身照顧，但不少家屬未能聯繫或得知長者情況，情願長者返回院舍。她指，曾有一名八十九歲患有白內障及青光眼的婆婆，上月染疫被送至亞博後，整整二十三日無沖涼、無更衣，無刷牙，每日要滴的眼藥水在入住當天用完，向館內醫護求助未獲正視，但所幸婆婆上周出院。洪水橋方艙接收輕症長者此外，當局急擴救助染疫長者的設施。特首林鄭月娥宣佈將洪水橋方艙醫院的部份設施改造成長者隔離及暫託中心，提供約二百張病牀，接收輕症、病情穩定等的確診長者；而港灣道體育館長者隔離暫託中心昨日起亦投入服務；本月二十一日起，啟德郵輪碼頭及六個體育館改裝的隔離中心，亦會陸續啟用。林鄭又指，已向三千四百病人獲處方默沙東，發揮效用很大，昨日起亦使用輝瑞口服藥，派發給安老院舍、指定診所等，稍後向私院提供。她指藥物充足，「救人要緊，叫醫管局唔好慳住用。」