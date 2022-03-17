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8大網上學習課堂 中英數+通識+歷史+NFT遊戲 免費任上

2022-03-17 列印
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疫情持續，小朋友需要「提早放暑假」，不想他們在家百無了賴，可以善用網上資源自主學習。本地多個機構包括教育局、耀中幼教院、陳校長免費補習天地、海洋公園等，推出網上學習課堂，提供中英數、通識、CODING編程、區塊鏈、NFT遊戲，內容適合幼稚園至高中。詳情：https://bit.ly/3wbiEM2

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