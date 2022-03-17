美國聯儲局今晨結束一連兩天的議息，並公布議息結果，聯儲局決定加息0.25厘，聯邦基金利率由目前的0至0.25厘，提升至0.25厘至0.5厘，即加息0.25個點子，一如市場預期，為自二○一八年十二月以來首次啟動加息，亦意味到該局正開始收緊自二○二○年疫情以來推出的刺激經濟措施。杜指早段報三三九二五點，升三八一點，議息公佈後，杜指報三三五二六點，倒跌十七點；納指則報一三○七六點，升一百二十八點。滙控美國預託證券價格見五十點六四港元，升一點四四港元；騰訊則見三百八十七點一六港元，二十點一六港元。