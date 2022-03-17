發展局倡修城規例 簡化發展程序

精簡發展程序討論多年，發展局昨向立法會提交文件，建議修訂《城規條例》等多條法例，包括容許未獲批撥款已可開始收地，以及容許擬議填海土地擬備及核准法定圖則的程序完成前，已可以啟動填海計劃。政府發言人指預計一般公營房屋的規劃，可節省兩年至兩年半的規劃及工程時間。發展局提出約二十項修訂建議，包括擬將多輪接收申述及意見的步驟合而為一，並容許公眾提交以預先錄製影片的形式提出申述，精簡及縮短若干法定時限，預料城規整套制圖程序所需時間，將由十七個月壓縮至九個月。政府亦會研究，將收回及清理土地程序提早約十八個月完成，措施包括建議提前處理反對意見，以至可提前展開就收地尋求授權的程序，與城規程序同時開始，以及在《收回土地條例》明確指明及清晰賦權政府，可毋須等待有關工程獲批撥款，也可開始收回土地及發放補償。相關建議本月在立法會的委員會討論。