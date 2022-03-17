「村屋大王」涉套丁詐騙地政署案押後審

有「村屋大王」之稱的七十二歲榮佳建築有限公司負責人王光榮，及身兼十八鄉鄉事委員會主席的六十五歲程振明，同被控一項串謀詐騙罪名。
廉署調查顯示，程振明自約一九九六年起向元朗原居民收購「丁權」，以發展一個在水蕉新村內的丁屋物業項目。至二〇〇五年三月，由王光榮控制的榮佳與程振明達成協議，委派程為受託人合作發展項目。水蕉新村興建多幢丁屋，並以一個私人屋苑名義，以每幢丁屋市價九百萬至一千三百萬元出售。榮佳售出的一百一十五幢丁屋，獲取逾十億元。
Omicron疫情在高水平橫行，更多長者染疫身亡。昨日亞博館先後有四名入住長者暈倒，三人其後離世。有議員指，亞博館內不少長者缺乏自理能力，急需人員貼身照顧，不少家屬都對長者入住亞博後的狀況，憂心忡忡。...
2022-03-17
內地新冠疫情反彈，深圳「封城」一周，部份居民要禁足，令居民生活發愁。網上瘋傳一段暖心片段，一群防疫人員夜晚開辦「演唱會」，在樓宇下獻唱歌曲《李白》，雙手擺動，為居民加油打氣，同時紓解其緊張情緒。深圳前...
2022-03-16
俄軍入侵烏克蘭，戰事踏入第三周。烏軍昨天炸毀俄軍直升機及擊斃一名少將，俄軍則步步進逼首都基輔，並佔據一間醫院，挾持四百多名作人質。俄烏激戰，烏軍報捷訊，在第二大城市哈爾科夫國際機場炸毀至少三架俄軍直升...
2022-03-17
股市不穩，二手頻錄減價成交，據《星島地產網》報道，美聯物業區域經理王偉健表示，元朗世宙3座高層A室，面積643方呎，三房套間隔，因為屋苑毗鄰港鐵朗屏站，附近有商場，配套完善，單位輕微減價不足2%至93...
2022-03-17
港股顯著反彈，而在美國聯儲局議息之前，外圍股市亦顯著造好。美股杜指早段升344點，至33888點，相當於1%的升幅。標普指數早段升1.3%，納斯達克指數更升2%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報3406...
2022-03-17
巴塞隆拿射手奧巴美揚加盟以來入球停不了，更獲教練沙維盛讚是上天送給球隊的禮物。此子上周四歐霸十六強首回合主場對加拉塔沙雷僅後備上陣，巴塞即被守和0:0，今晚次回合作客勢復任正選，有力領軍撕破對手防線晉...
2022-03-17
諸葛紫岐（Marie）自2012年嫁畀Neway二公子薛嘉麟後育有兩子，一直過住闊太生活。不過近年受幾波疫情影響，老公啲卡拉OK生意都幾濕滯，不過睇嚟對兩公婆嘅生活冇太大影響。日前《頭條日報》記者撞到...
2022-03-17
昨天三百多名內地醫護人員整齊列陣，跨境來港，參與救治本港新冠患者的重要任務，令港人寄予厚望。現在最重要的工作是，拯救確診病人的生命，過程之中，需要內地與本港人員充份的協調，良好的溝通，並做好監察，以激...
2022-03-17
莫雷拉昨晚憑蔡廄「金剛福星」、沈廄「包裝風雲」、羅廄「萬眾力得」和「伊臣」四W，並於第七場後提前成為騎師王。練馬師方面，除了羅富全起孖，呂健威則憑「陽明高高」和「精選威」梅開二度。莫雷拉昨晚表現出色，...
2022-03-17