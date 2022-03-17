「村屋大王」涉套丁詐騙地政署案押後審

廉政公署早前就元朗一個丁屋物業發展項目，懷疑涉及貪污詐騙採取執法行動，昨早落案起訴丁屋發展商負責人王光榮及水蕉新村原居民代表程振明，控告他們涉嫌串謀其他人士，在十四年間詐騙地政總署向該項目批出多張建屋牌照，其後將一百一十五幢丁屋出售，獲取逾十億元收益。二人昨午被押至東區裁判法院提堂，案件押後至七月二十五日再訊，期間獲准保釋。有「村屋大王」之稱的七十二歲榮佳建築有限公司負責人王光榮，及身兼十八鄉鄉事委員會主席的六十五歲程振明，同被控一項串謀詐騙罪名。廉署調查顯示，程振明自約一九九六年起向元朗原居民收購「丁權」，以發展一個在水蕉新村內的丁屋物業項目。至二〇〇五年三月，由王光榮控制的榮佳與程振明達成協議，委派程為受託人合作發展項目。水蕉新村興建多幢丁屋，並以一個私人屋苑名義，以每幢丁屋市價九百萬至一千三百萬元出售。榮佳售出的一百一十五幢丁屋，獲取逾十億元。