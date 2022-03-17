103條巴士路線 停駛至本月30日

政府月初基於第五波新冠疫情嚴峻，宣佈由三月四日起暫停一百零四條巴士路線服務，原定直至昨天為止。當局昨天表示，大部份已暫停服務的巴士線會繼續停駛，僅一條路線會恢復服務，故一百零三條巴士路線繼續停駛。運輸署表示，由於疫情嚴峻、員工感染及需接受隔離或檢疫的情況仍然持續，嚴重影響專營巴士公司的人手安排，加上政府實施的收緊社交距離措施令乘客量顯著下跌。署方因應實際乘客需求及其人手安排等因素，在維持配合乘客需求的原則下，批准五間巴士公司於今日至三月三十日期間，繼續暫停多條路線，當中包括九十七條有其他替代公共交通服務的路線、五條只在假日提供服務的郊遊路線，及一條通宵路線。至於主要服務旅客、前往陸路口岸和機場的路線，已獲批作有限度服務或獲准暫停服務。