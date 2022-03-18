舉債苦撐 疫情終會過去 新任總經理 誓讓天星小輪發亮

■天星小輪新任總經理周卓賢，指會努力讓「天星重新發光發亮」。

第五波疫災，公共交通載客量劇減，天星小輪備受衝擊。天星小輪日前公佈舉債營運，負債至二○四七年亦未必能還清，已淪為負資產，陷入「山窮水盡」。該公司新任總經理周卓賢指，發出這篇另類新聞稿，是他與團隊的共同構思，希望與公眾一同正視小輪業的危機。他感恩多了市民戴「雙重罩」坐小輪支持，笑言：「疫情會過去，旅客會返嚟」，團隊將尋求不同方式，包括與政府商討，令「天星呢粒星重新發光發亮」。水手提纜、拋纜、白綠相間的小輪徐徐靠岸，以上畫面是港人的集體回憶，對周卓賢亦不例外。他接受本報訪問時指，自己在香港長大，「以前一出碼頭，就見到人力車，未出船閘就聽到雪糕車的音樂」，自己好享受海上漫遊，至今仍每周搭天星，「我覺得係一個好舒服嘅體驗，短短十分鐘船程，好放鬆，睇下維港個景，吹下海風」，坦言不能被其他交通工具取替。市民「戴雙罩」坐船支持惟天星小輪載客量銳減，本年頭兩個月兩條航線累計載客量僅一百萬人次，為一九年同期不足三成。原從事資產管理的周卓賢對數字敏感，日前發新聞稿稱：「巨額虧損遠超公司總資產；欠下的債務很可能到二○四七年也未還清」，令人震驚。被本報記者問到天星是否面臨倒閉危機，他指並非「無得救」，只是向公眾透露公司財務狀況，「業務有少少唔舒服，我們唔想將問題收起，所以開咗一個公開議題，同所有人一起研究」。他感性地說：「天星唔單止係一間公司，成個體驗屬於所有港人及國際旅客」。事實上，新聞稿公佈後，喚起不少人關注天星小輪，不少機構、媒體等同表支持，「有好少出街嘅市民，見到新聞稿後，在戴口罩再加面罩情況下，乘搭一程天星」，令周卓賢感到窩心，公司上下猶如打了一枝「強心針」，天星並未被港人遺忘。他說，天星不能沒有旅客，他們佔業務近半收入，但疫情肆虐，旅客不來港。對此，他未感心灰意冷，反指：「疫情會過去，旅客會返嚟」，現時最重要做好準備，塑造「地標」，迎接他們回來。他亦透露，會考慮透過各種挽救方法，包括調整票價、與政府商討以配合支援，令天星業務重回健康水平。作為新任總經理，周形容自己樂於接受挑戰，將自己與天星小輪劃上等號，彼此都具備「獅子山精神」，會迎難而上，強調「問題唔係逃避，而係面對」。天星小輪於一八九八年成立，已經營運了一百二十四年，是本港少有的「百年交通工具」。