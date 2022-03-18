■呂小姐不滿賣家存心隱瞞車輛嚴重漏油問題。

疫情肆虐，有市民避免乘搭公共交通工具，買車代步，令騙徒有機可乘。近日多名買車客在網上申訴，揭有車主要求先付訂金才可驗車，但驗車後問題多多，想取消交易，車主拒絕回水，疑有人存心騙取訂金。任文職的呂小姐，已考車牌但未買車，「住所和辦公室都近港鐵站，所以無買車。」但疫情嚴重，她想買輛二手車代步，上周初在網上相中一輛○七年的二手車，對方標價二萬六千元，聯絡議價後，對方減至二萬三千五百元，約了上周六在元朗錦上路試車。試車當日，呂小姐和一名有駕駛經驗的朋友到來，「朋友揸了一段路，覺得架車夠力，應沒問題。」之後，呂要求去車房找專人驗車，「賣家說如要上架（升起驗車），先收二千元訂金，並多次強調機件精神，如沒大撞和水浸就要交易，但沒說有其他問題會否退訂。」她不虞有詐，即場交了二千元。隱瞞喉管漏油 被揭發即去如黃鶴到車房，職員升起車輛，呂驚覺大有問題，「車底喉管不斷滴油，地上大攤油漬。」車房職員指該車嚴重漏油，維修繁複，建議她不要買。呂要求車主先維修好才交易，或取消交易退回訂金，「他沒回應，只叫我上車離開。」返回錦上路，呂下車，車主隨即駕車離去，「我致電他，他沒接，之後發訊息來，說趕去買外賣。」呂再聯絡車主不果，於是在網上出帖，稱不回覆就報警。半天後，車主發訊息，死撐說驗車的目的，是讓買家知道有甚麼地方要維修，不可取消交易，所以不退訂，「架車嚴重漏油，車主一定知道，他卻不說。」呂認為是刻意隱瞞，「自己疏忽，交訂金前應講清楚細節。」香港驗車行政總裁朱祖恩指，一向建議買家未驗車前，不要繳付任何訂金，「因未驗車，買家不會知架車有沒有問題，所以驗完車知道沒有問題才落訂，對買家較有保障。」如車主堅持先收訂才可驗車，朱建議買家索性找另一輛車，或「合約條款要訂明，如買家覺得架車有問題，想取消交易，車主要全數退回訂金。」