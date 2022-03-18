暗示放寬入境檢疫林鄭下周交代

特首林鄭月娥澄清謠傳，指政府不會在本月二十六日全民檢測，但她將於下周初對現行的防疫措施，作中期檢討。她形容，感受到市民的容忍力和金融機構的耐性俱下降，舉例她會檢視航班鎔斷機制、恢復授課堂安排，以及社交距離等措施，並暗示或容許已打針者入境後隔離七天即可。林鄭在記者會強調，政府從無表示會在本月二十六日全民檢測，強調正籌備中。她會在數日內公佈調整原訂於下月二十日屆滿的防疫措施，包括航班鎔斷機制、來港人士的檢疫安排、恢復面授課堂、社交距離措施等。她透露，已完成接種兩針人士，如感染後第六、七天的快速測試呈陰性，可以結束隔離。因此，可相應調整入境人士檢疫十四天的安排，令政策一致，但需時研究，會再作公佈。否認本月26日全民強檢林鄭指，疫情每日變化，她於二月二十二日公佈的多項抗疫措施，已實施一個月，形容強烈感覺到市民容忍力下降，亦有金融機構失去耐性，她十分重視香港作為國際金融中心的地位，因此聽取不同行業意見後，決定作中期評估，審視有否調整空間。林鄭指，政府抗疫工作並非確切科學，須在保障市民安全、經濟及社會接受程度間作平衡，又常聽人說：「若生存了無生趣，生存有何意義。」對流言取態：唔好睇唔好信對於政府專家顧問袁國勇建議當疫苗接種率達九成五，政府可逐步放寬防疫措施。林鄭回應指，疫苗接種率不斷提高，但走完「最後一公里」最難，因為都是拒打針堅定的人，如不達九成五接種率而不能放寬防疫措施，「又會被市民投訴」，故設定具體比率，是「自綁手腳」，又形容近日單日打針人次跌至八千。此外，政府目標是將第二針接種率，由目前的八成一提升至九成。對於近日有內地網民指責香港防疫不力，拖累內地，林鄭回應說，網上有許多流傳或謠言，她採取的態度是「唔好睇、唔好聽、唔好信」。