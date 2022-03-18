袁國勇：接種率過95%可放寬限聚

港大微生物學系講座教授袁國勇聯同另外兩名港大學者在報章撰文，建議一旦疫苗接種率超過九成五，政府應逐步放寬社交距離措施，又建議家庭條件適合的輕症患者留家隔離，無必要送入社區隔離設施。同時，政府應盡早恢復國際往來航班，因現時香港有超過七十萬宗病例，輸入個案的影響微不足道。袁在電台節目中解釋，九成五疫苗接種率屬基本，因以一百萬長者人口計算，即只有大約五萬長者未接種，而本港十三所醫院的急症室能應對未來疫情。此外，港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，長者天然感染後抗體水平會較低，有抗體的時間相對短，認為長者應在康復後三個月後接種一劑疫苗，並建議選擇復必泰。