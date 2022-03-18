失眠引發免疫力危機 把握春季養肝助陽氣

今天正是「世界睡眠日」，呼籲大眾關注睡眠健康的重要性。香港市民正在疫情嚴峻的期間，往往會因憂慮和徬徨等心理壓力而引致睡眠質素下降。不說不知，睡眠不足隨時可能會引起免疫力和肝功能問題。關注失眠警號香港疫情嚴峻，許多人感到焦慮不安，以及受到失眠困擾，甚至有專家把這種現象稱為「新冠失眠」。然而，一旦長期失眠會影響身心健康，生理時鐘無法規律運行，會使免疫力下降和精神疲倦，容易受到外邪入侵，更會引起心血管健康問題。此外，失眠亦有可能是肝功能響起警號的徵兆。中醫認為肝有疏泄全身氣、血、津液的作用，也負責貯藏血液及調節血量，當肝臟出現問題，會使肝氣鬱結，情緒或容易變得波動，從而影響睡眠質素，而失眠亦會加重肝負擔，形成惡性循環。「世界睡眠日」訂在每年中國二十四節氣「春分」前，讓大眾關注睡眠問題。中醫認為春天是養肝的最佳季節，中醫五行提到「肝屬木，與春相應，主升發」，所以春天養生應養肝，調節全身機能和血液運行，保持體內的陽氣而使人體健康達至平衡。改善睡眠質素 維持免疫力健康靈芝在數千年前中醫學已有用藥記載，是中國傳統珍貴藥材，具備很高的藥用價值，以療養為主的功效來治療失眠。東漢的《神農本草經》中有指，「靈芝，安神、利眠、益精氣」，而國家藥典中將靈芝的補氣安神功效記錄及可用於心神不寧，失眠心悸等。還有一些營養保健食品協會對新型症狀的營養補充劑的作用指出“靈芝具有免疫刺激作用，可改善免疫衰老與年齡相關的免疫系統功能下降問題”。春天起服用靈芝孢子粉作養生保健是不二之選，其靈芝多糖類及靈芝三萜含量遠超於母體靈芝，改善睡眠質素，讓身體妥善地休息和修復，有助維持免疫力健康。另外，有研究指出晚上11點至凌晨3點，是人體肝臟運行的時間，若在這段時間早點熟睡可維持肝臟健康。破壁靈芝孢子粉成分易吸收現今市面上過千種的靈芝保健品，大家選購時可以考慮當中成分含有100%的赤靈芝孢子粉及高達99%以上破壁率，讓成分更利於人體吸收。除此以外，產品成分道地也很重要，源自國家級有機培植基地的品質優良。以海藻多糖膠囊包裹的破壁靈芝孢子粉，方便服用，全素食成分，更易消化吸收。