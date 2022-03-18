消防女高層 「離席敬酒」受查

網上流傳指去年十一月，消防處有任職設備專責隊伍的女高層調任，有員工為其舉行歡送晚宴，約二十多人出席，女高層懷疑興之所至，一度離席去其他圍敬酒，同事亦有「企起身一齊飲」，事後遭人投訴涉嫌違反防疫規例。消防處指早前接獲投訴，已按既定機制調查，以及轉交執法部門跟進，如發現有人員違反紀律，必嚴肅處理。警方亦指，已接獲相關部門通知，正了解事件，會按《預防及控制疾病規例》採取適當行動。