俄軍向烏克蘭多個城市施襲。一間在地上寫上兒童字眼的劇院遭炮擊，不少人被埋瓦礫下，亦有排隊領麵包的平民遭射擊。俄羅斯否認針對平民，但美國總統拜登首度斥責俄總統普京為「戰犯」。俄烏戰事至今造成至少二千四百...

2022-03-18