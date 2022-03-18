  • 2022年3月18日 星期五
  • 26º
  • 80%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 袁國勇全民檢測疫苗林鄭月娥隔離營

日報新聞 > 港聞

美股中段 跌21點

2022-03-18 列印
Previous Next

外圍繼續觀望烏克蘭局勢發展，油價金價上升，美股早段窄幅上落。杜指中段報三四○四一點，跌二十一點；納指則報一三四○二點，跌三十四點。滙控美國預託證券價格見五十點九七港元，跌零點二三港元；騰訊則見三百七十一點九四港元，跌十八點零六港元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd