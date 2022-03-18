夏寶龍：抗疫工作艱巨要排除風險

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍，前日在深圳主持召開支援香港抗疫工作第九次協調會，強調要排除風險、穩紥穩打，堅決打擊干擾破壞香港疫情防控的行為。夏寶龍指支援香港抗疫工作專班成立一個月以來，醫療與生活物資源源不斷運抵香港，疫情防控專家和醫護人員陸續馳援香港。他指香港目前疫情形勢依然複雜嚴峻，援港抗疫工作要排除風險、穩紥穩打，把中央對香港同胞的關心關愛落到實處。他強調要圍繞「三減三重一優先」的工作重點，有序鋪排下一階段工作，特別是發揮好援港醫療隊的作用、提高方艙醫院等隔離檢疫設施使用率、加快中央援港物資發放節奏，和發揮中醫藥的作用，要堅決打擊干擾破壞香港疫情防控的行為。至於滿載防疫民生物資的中央鐵路援港班列，截至前日早上已開發二十趟，並增至每天兩趟。