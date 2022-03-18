第五波疫情令本港勞工市場急劇惡化，失業率上升至百分之四點五，為一年來首次回升，失業人數升至十五萬七千九百人，增加兩萬二千七百人。本港去年十二月至今年二月的失業率為百分之四點五，較上月上升零點六個百分點；就業不足率則為百分之二點三，按月上升零點五個百分點，約增加一萬七千一百人。勞福局局長羅致光指，勞工市場短期內將繼續受壓，政府所採取的紓緩措施應能提供一定支援。經濟分析師羅家聰認為，目前受影響主要是零售等行業，未必有很大規模進入勞工市場的現象，他估計，五至六月失業率可能最高升至百分之六。立法會議員林振昇、周小松指，一萬元臨時失業援助金，遲遲未有細節，勞聯近月不斷收到失業工友查詢及求助，促請政府盡快發放失業「救命錢」。