  • 2022年3月18日 星期五
  • 26º
  • 80%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 袁國勇全民檢測疫苗林鄭月娥隔離營

日報新聞 > 港聞

童樂居再多六名職員被捕

2022-03-18 列印
■「童樂居」虐待事件，累計三十二人被捕。
Previous Next

香港保護兒童會轄下的「童樂居」，多名職員涉虐待多名嬰幼兒先後被捕，警方跟進調查，再多六名院舍女職員落網，事件累計三十二人被捕，警方指不排除再有拘捕行動。

西九龍總區重案組繼續跟進調查，本周二及本周三在旺角區拘捕多六名院舍女職員，年齡介乎二十七至五十九歲，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。當中一名被捕女子被控一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，昨於九龍城裁判法院提堂。其餘五名被捕女子則涉嫌對事件視若無睹被捕，全部已獲准保釋候查。
現時涉案被捕職員增至三十二人，總共涉及四十名幼童。據了解，「童樂居」早前被揭發集體虐兒事件，多名幼童遭到職員掌摑、篤眼、扯頭髮、掟落地等暴力對待，引起社會關注。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd