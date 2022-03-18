童樂居再多六名職員被捕

香港保護兒童會轄下的「童樂居」，多名職員涉虐待多名嬰幼兒先後被捕，警方跟進調查，再多六名院舍女職員落網，事件累計三十二人被捕，警方指不排除再有拘捕行動。西九龍總區重案組繼續跟進調查，本周二及本周三在旺角區拘捕多六名院舍女職員，年齡介乎二十七至五十九歲，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。當中一名被捕女子被控一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，昨於九龍城裁判法院提堂。其餘五名被捕女子則涉嫌對事件視若無睹被捕，全部已獲准保釋候查。現時涉案被捕職員增至三十二人，總共涉及四十名幼童。據了解，「童樂居」早前被揭發集體虐兒事件，多名幼童遭到職員掌摑、篤眼、扯頭髮、掟落地等暴力對待，引起社會關注。