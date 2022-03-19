每月８０００元為期三月 130萬僱員受惠 再擲310億保就業

■林鄭月娥盼「改良版」保就業，遏止失業率上升。

■第五波疫情衝擊大量公司，令失業率反彈。

第五波疫情衝擊大量企業，令失業率反彈至百分之四點五，市民大受影響。港府共斥資三百四十億元重推保就業計劃，以及一萬元失業支援（詳見另文），其中新一輪保就業預計動用三百一十億元，惠及約一百三十萬僱員，更將不受疫情影響行業，如大超市及大藥房等剔除。特首林鄭月娥指，針對保住中小企，遏失業率上升。港府參考上兩輪經驗，推出針對保住中小企的「改良版」保就業，收緊受惠全職僱員的工資上限，向月入低於三萬元的僱員，每月劃一資助八千元，補貼五至七月合共三個月的工資。僱主必須把補貼用於受惠員工的薪酬，不能自行調撥。僱主可向政府提出受惠資助僱員人數，但今輪申請資助的僱員人數，不可超出上輪申請的人數。六十五歲或以上打工仔或沒有強積金戶口，會制訂安排讓他們受惠，詳情稍後公佈。剔除大超市大藥房銀行政府會向立法會財委會提出申請額外撥款，預計動用約三百一十億元，惠及約一百三十萬名僱員，目標四月內接受申請。之前保就業計劃被指益了不受影響行業，是次保就業會剔除大型連鎖超市、大型藥房、物管公司、銀行、速遞公司等十類行業，林鄭月娥指部份企業在疫情下仍有很多生意，其中兩大超市更「賣到斷晒貨」。創新辦總監何珮玲補充，雖然超市、銀行等被剔出計劃，但如相關行業僱員人數少於五十人，仍可申請計劃。為企業「救命錢」「及時雨」林鄭月娥指，前年下半年推出保就業計劃，保住一百九十五萬個「飯碗」，希望重推保就業可遏止失業率升幅，形容是有少許「鬥力」，希望給予企業信心保留員工，當疫情緩和經濟反彈時，「令香港乘風破浪，奮勇前進」。行政會議成員、經民聯副主席林健鋒指，第五波疫情下，不少企業「命懸一線」，保就業計劃為企業帶來「救命錢」，預料令原本有意裁員或結業的公司「停一停、諗一諗」。廠商會會長史立德認為，新一輪保就業計劃是「及時雨」。香港中小型企業聯合會會長麥美儀歡迎重推保就業，認為若在暫緩追租、業主減租等情況下，有機會令部份中小企煞停裁員或結業。