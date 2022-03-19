近日網傳疑為內地護士的分工表，負責更換尿片、餵食三餐等工作，醫管局護士則負責派藥、注射等。林鄭月娥指雙方醫療團隊以協作模式合作，雙方已同意一些分工，重申要對中央的支援要感恩，不應由外人「以一張紙評價」。她指內地醫護暫時捨棄本身工作，趕赴香港支援，工作辛苦如長時間穿保護衣，質疑為何有人要分化。醫管局指雙方護理團隊已達成共識，會按照既定的臨牀運作安排編配人手當值。醫管局感謝中央及內地援港醫療隊伸出援手。
林鄭回應分工爭議： 兩地醫護都是「白衣天使」
近日網傳疑為內地護士的分工表，負責更換尿片、餵食三餐等工作，醫管局護士則負責派藥、注射等。林鄭月娥指雙方醫療團隊以協作模式合作，雙方已同意一些分工，重申要對中央的支援要感恩，不應由外人「以一張紙評價」。她指內地醫護暫時捨棄本身工作，趕赴香港支援，工作辛苦如長時間穿保護衣，質疑為何有人要分化。醫管局指雙方護理團隊已達成共識，會按照既定的臨牀運作安排編配人手當值。醫管局感謝中央及內地援港醫療隊伸出援手。
每月８０００元為期三月 130萬僱員受惠 再擲310億保就業
第五波疫情衝擊大量企業，令失業率反彈至百分之四點五，市民大受影響。港府共斥資三百四十億元重推保就業計劃，以及一萬元失業支援（詳見另文），其中新一輪保就業預計動用三百一十億元，惠及約一百三十萬僱員，更將...
2022-03-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
深圳防疫人員夜開 「演唱會 為居民打氣緩解緊張情緒
內地新冠疫情反彈，深圳「封城」一周，部份居民要禁足，令居民生活發愁。網上瘋傳一段暖心片段，一群防疫人員夜晚開辦「演唱會」，在樓宇下獻唱歌曲《李白》，雙手擺動，為居民加油打氣，同時紓解其緊張情緒。深圳前...
2022-03-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
普京籲承認克里米亞獨立換停火 烏要求英美法七國作擔保國
俄羅斯出兵烏克蘭已數星期，俄羅斯總統普京向基輔提出停火條件，要求與烏克蘭總統澤連斯基會晤，烏克蘭盼七國作擔保國，以達成停火協議。普京周四與土耳其總統埃爾多安通電話，就烏克蘭戰事開出停火條件，包括希望烏...
2022-03-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
盈峰翠邸廳堂簡潔清雅
盈峰翠邸坐落大埔半山，主打三房套，地勢優越，環境清幽，今次為大家推介屋苑三房一套房放盤，實用面積989方呎，擁企理裝潢，前臨清靜翠景，現附一車位放盤，叫價1130萬。盈峰翠邸位於大埔山塘路，1998年...
2022-03-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
港股坐「過山車」 全周累漲853點
港股經歷日前「過山車」式上落後，昨日好淡角力，恒指兩天累升逾3000點後回吐，低開268點後進一步下探，曾跌579點，短暫失守二萬一關低見20922點，午後A股由跌轉升，帶動港股大反撲，恒指一度站上2...
2022-03-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「西班牙國家打吡」英超版 棄將激戰
西甲國家打吡明晚上演，今晚英超先上演熱身的棄將大戰，由前巴塞隆拿中場菲臘比古天奴率領的阿士東維拉，主場迎戰前皇家馬德里中場馬田奧迪加特指揮的阿仙奴。兩人今季在新東家脫胎換骨，更重現各自領隊謝拉特和阿迪...
2022-03-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
終獲王力宏李靚蕾致歉 徐若瑄怕再捲婚變：我現在要遠離人夫
王力宏與李靚蕾去年底爆出離婚風波，男方被揭出軌等劣行，真假「第三者」謠言亂飛，令身為人妻兼人母的徐若瑄不勝其煩，要三度發聲明力保清白，其夫亦罕有地發聲護妻，風波才告一段落。近日積極準備開騷的徐若瑄，前...
2022-03-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
盧永雄 - 深圳四天五區動態清零速度｜巴士的點評
內地繼續執行嚴格的動態清零措施，深圳打仗打出了速度。按原本的計劃是七天的全城禁足和全民檢測，結果 是有五個地區在四天內做了多輪全民檢測之後，證實已經動態清零，便率先開放。那五個區是鹽田區、坪山區、光...
2022-03-19
- Jacky哥 - 三年特低月供方案 六成回購價保證 BMW推電動車靈活銜接計畫｜企業熱話
- 不固定 - 激光矯視發展史｜醫思‧健康好easy
- 林建岳博士 - 經民聯推視像諮詢助市民抗疫｜香港美事
- KellyChu - 「悅讀越好 悅聽越美」抗疫計劃 送百萬張「悅」讀卡｜Executive日記
- KellyChu - 一沖即飲低卡飲品湯品 日本營養食品低至四六折｜Executive日記
- 邵家輝 - 同舟共濟 穩住大局｜家輝講場
- Jacky哥 - 醫療界猛人勉學弟 入行最強組合：理科根基、軟技能、同埋心｜企業熱話
- 袁少林 - 疫情之下 精明自救｜聯盟之聲
- 張福元 - 英膠沙賽定位次級｜張氏理論
- 謝德謙 - 西甲國家打吡 皇馬蓄勢除巴｜熱now球壇
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
羅富全包辦第六口孖寶 呂健威梅開二度 莫雷拉四W做番騎師王
莫雷拉昨晚憑蔡廄「金剛福星」、沈廄「包裝風雲」、羅廄「萬眾力得」和「伊臣」四W，並於第七場後提前成為騎師王。練馬師方面，除了羅富全起孖，呂健威則憑「陽明高高」和「精選威」梅開二度。莫雷拉昨晚表現出色，...
2022-03-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6