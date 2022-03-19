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林鄭回應分工爭議： 兩地醫護都是「白衣天使」

2022-03-19 列印
■醫管局指，兩地護理團隊已達成共識。
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首批內地援港醫療隊成員開始到亞博館照顧病人，特首林鄭月娥強調要對中央各項支援感恩，對於分工爭議，認為兩地醫護都是「白衣天使」，均會全心全意服務病人。

近日網傳疑為內地護士的分工表，負責更換尿片、餵食三餐等工作，醫管局護士則負責派藥、注射等。林鄭月娥指雙方醫療團隊以協作模式合作，雙方已同意一些分工，重申要對中央的支援要感恩，不應由外人「以一張紙評價」。她指內地醫護暫時捨棄本身工作，趕赴香港支援，工作辛苦如長時間穿保護衣，質疑為何有人要分化。醫管局指雙方護理團隊已達成共識，會按照既定的臨牀運作安排編配人手當值。醫管局感謝中央及內地援港醫療隊伸出援手。

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