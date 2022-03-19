民政署「居安抗疫」熱線 擬增至550條

疫下大批市民染疫，留家抗疫感到徬徨無助。民政事務總署計劃增加「居安抗疫」熱線，由目前的二百八十條，增至五百五十條，以處理求助個案。政府指民政總署自二月推出的「居安抗疫」二十四小時熱線，惟確診數字急升，令有關需求大增。料服務仍會攀升，已有具體計劃成立第四個中心，加強接線功能，屆時熱線數目最高可達五百五十條。署理民政事務局局長陳積志指現時最重要的任務就是做好「居家支援」的工作，物資派遞服務已全面涵蓋全港十八區，他曾親上門派送物資包，讓居家隔離者可以安心留在家中抗疫，減輕醫療系統負荷。他指已抽調更多人員作出支援，以應付龐大工作量。