■有人以電腦修圖等方式向銀行提交八十次貸款申請，涉款逾二億八千萬元。

疫下有公司周轉不靈，政府推出「百分百擔保特惠貸款」以助共渡時艱，惟有人以電腦修圖等方式，涉嫌使用虛假資料，向銀行提交八十次貸款申請，涉款逾二億八千萬元，警方經調查拘捕三十八人，成功瓦解兩個犯罪集團。警方自本月九日起，以「串謀詐騙」罪拘捕二十二男、十六女，年齡介乎二十七至七十四歲，當中包括骨幹成員、公司股東及「傀儡傭員」，部份人為家屬及朋友關係。調查指，兩個詐騙集團在二○二○年開始，以五十三間公司的名義向銀行提交八十次「百分百擔保特惠貸款」申請，當中涉嫌以虛假資料或文件，涉案金額超過二億八千五百萬元，逾一億元成功被阻截。警方商業罪案調查科高級督察羅奕鵬指，有集團以同一銀行月結單作樣本，以電腦修圖，更改日期、公司名稱、交易紀錄等，製造多間公司疫下營業額下跌假象，以符合申請資格，同時配合假的強積金供款紀錄，訛稱高薪聘請多名員工，以獲取大額貸款。據了解，警方調查其提交的強積金供款紀錄，發現有成員同時受僱於二十二間公司，在半年總薪金收入達至一百二十一萬元，並獲悉他同時為三間公司進行借貸，涉近一千八萬元。有指貸款存入集團戶口後，會轉到集團成員的私人戶口或以現金提走，並非作營運用途，部份公司甚至在獲批貸款後，將公司停運及轉手。